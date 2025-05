Inscrições abertas para oficinas gratuitas de terrário em quatro unidades da Casa da Mulher Clara Maria

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres recebe inscrições de mulheres interessadas em participar da oficina gratuita de terrário nas Casas da Mulher Clara Maria Vila Galvão, Haroldo Veloso, Bom Clima e Recreio São Jorge. Serão oferecidas 48 vagas (12 para cada local) e as inscrições devem ser feitas pelo telefone de cada uma das unidades, cujos contatos e endereços podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria.

Terrários são minijardins de plantas cultivadas dentro de recipientes de vidro transparentes e que podem ser abertos ou fechados. As oficinas serão ministradas das 14h às 16h, por uma funcionária voluntária nos seguintes dias: segunda-feira (2) na unidade da Vila Galvão; na terça-feira (3), no Haroldo Veloso; na quarta-feira (4), no Bom Clima; e na quinta-feira (5), no Recreio São Jorge.

A ação da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa à geração de renda, à autonomia financeira, à elevação da autoestima, ao empreendedorismo e ao empoderamento da mulher.