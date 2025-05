Festival Dias Verdes promove ações sustentáveis e práticas educativas em junho

No início de junho, dias 4 e 5, o Pátio Escola de Compostagem e Agricultura Urbana (rua Maria de Lúcia, 46, Jardim São Geraldo) será palco do festival de ações sustentáveis Dias Verdes. O evento reunirá atividades práticas e educativas voltadas à sustentabilidade em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

A programação do festival desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos terá as mesmas atividades nos dois dias, das 8h30 às 15h50, oferecendo aos visitantes uma imersão em temas como compostagem, reutilização de materiais e agricultura urbana.

Entre os destaques está o diálogo sobre destinação de resíduos das 8h30 às 13h. Nesta atividade interativa os participantes poderão aprender sobre a correta separação do lixo por meio de jogos de cartas, de amarelinha e de um tapete-tabuleiro.

Na Estação de Compostagem, das 9h às 13h30, haverá demonstrações ao vivo de como montar um minhocário para realizar a compostagem caseira, além de informações sobre a alimentação das leiras de compostagem.

Outro ponto importante é o Quintal Produtivo, que funcionará das 9h30 às 14h no espaço Deu na Telha. Nesta oficina os visitantes terão acesso a uma barraca com vasos e mudas de hortaliças próprias para cultivo em pequenos espaços, além de um workshop com orientações sobre cuidados com o solo, adubação e irrigação.

Das 10h às 14h30 será possível conhecer o funcionamento de um biodigestor, tecnologia que transforma resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante, reforçando a importância da gestão adequada dos resíduos para a sustentabilidade.

O festival também contará com a Oficina Reutilização de Materiais, das 10h30 às 15h. Nela os participantes aprenderão a transformar garrafas PET e outros materiais recicláveis em vasos, brinquedos, objetos decorativos e composteiras caseiras, além de conhecer técnicas de irrigação sustentável com garrafas.

Das 11h às 15h30 acontecerá uma exibição de árvores frutíferas e plantio, um espaço onde o público poderá conhecer diversas espécies frutíferas, aprender sobre o seu manejo e ainda participar do plantio de mudas, que serão doadas pelo Horto Florestal de Guarulhos.

A partir das 11h20 até as 15h50 será realizado um sorteio especial, oferecendo aos participantes a chance de ganhar brindes relacionados ao tema ambiental.

“O Festival Dias Verdes reforça o compromisso do prefeito Lucas Sanches com a promoção de práticas sustentáveis e a valorização da educação ambiental. A nossa intenção é estimular, cada vez mais, a participação ativa da comunidade na construção de um futuro mais verde e consciente”, destacou o secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira.