Prefeitura realiza nova etapa de castração gratuita de gatos

Mais de 120 gatinhos foram esterilizados nesta quinta-feira (29), em mais uma etapa de cirurgias de castrações gratuitas promovidas pela Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de Proteção Animal (DPAN). Nesta semana serão realizadas mais de 420 cirurgias, sendo 320 para a população em geral e as demais para protetores cadastrados no órgão. Todos os meses, são realizadas cerca de 1,8 mil castrações gratuitas de cães e gatos, em parceria com a Clínica Escola Amah Pet, no Jardim City.

Heloísa Cristina Barreira, de 15 anos, levou sua gatinha, Flora, para ser castrada nesta quinta-feira. ” Precisa castrar pra evitar filhotes e doenças “, disse a garota acompanhada pelo pai, Gleyson Vescenlau Lopes. “Sou o avô da gatinha”, brincou.

Faltas

Alexandra Gimenez, proprietária da Amah Pet, chama a atenção para o alto número de ausências entre a população em geral. “Muitas pessoas reservam a vaga e não comparecem no dia marcado, tirando a oportunidade de muitos animais que necessitam da castração. Registramos cerca de 30% de faltas todos os meses, fato que prejudica bastante o andamento do nosso trabalho ” relatou a veterinária.

Inscrições

Novas vagas para castração gratuita de cães e gatos são abertas todas as sextas-feiras, às 9h, no site dpan.guarulhos.sp.gov.br. Para conseguir uma vaga, recomenda-se realizar cadastro para obtenção de login e senha antecipadamente.