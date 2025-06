Aluno de Guarulhos se destaca no cubo mágico e projeta vitória em torneio profissional  

O talento de Daniel Santos Carvalho, de 10 anos, tem chamado a atenção no CEU Ottawa-Uirapuru e por onde passa. Aluno do curso de cubo mágico oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, Daniel se destacou entre os colegas com sua agilidade e técnica, tornando-se referência e inspiração para outros alunos e competidores.

Apaixonado por matemática e raciocínio lógico, o garoto encontrou no cubo mágico não apenas um hobby, mas uma oportunidade de desenvolver concentração, disciplina e persistência de forma divertida. Sua dedicação ao curso e seu envolvimento com os demais alunos têm contribuído para um ambiente de aprendizado coletivo e motivador.

“Comecei a brincar com o cubo mágico no segundo semestre de 2024, quando ganhei da minha tia. Logo no início fiquei fascinado, pegando dicas na internet e orientações com o professor, motivado a montar cada vez mais rápido” contou Daniel, aluno do ensino fundamental da EPG Álvares Azevedo.

Incentivado pelo professor do projeto Cubo Mágico – do aprender ao ensinar, Luiz Rodrigo da Silva Santos, Daniel participou em maio passado do Campeonato Interescolar de Cubo Mágico Fecap Open 2025, quando representou o complexo educacional junto ao seu time. “Antes do campeonato eu treinei muito, chegamos muito perto da vitória, mas no próximo ano vamos chegar mais longe. Foi muito legal participar, além de conseguir ensinar meus colegas. Hoje, eu sinto que tenho muito mais criatividade e já consegui o método avançado, decorando 119 códigos”, explicou o aluno sobre o grau de dificuldade alcançado.

Agilidade e evolução

Com excelentes tempos de resolução e muita precisão, Daniel se destacou entre diversos competidores experientes de colégios particulares, com equipes formadas por alunos de ensino médio durante o campeonato.

O evento validado pelo World Cube Association (WCA), atua como órgão regulador máximo de competições de cubo mágico do mundo e mantém o ranking mundial, reunindo competidores de alto nível de São Paulo.

Na classificação geral interescolar, o CEU Ottawa-Uirapuru ficou em quarto lugar, uma diferença de menos de oito segundos entre o terceiro colocado. Já no campeonato profissional, em sua primeira disputa individual, Daniel ficou em 44º lugar a nível mundial.

“A evolução do Daniel foi muito rápida, melhorando seu tempo e performance, usando o cronômetro e batendo recordes. No campeonato foi gratificante vê-lo em destaque entre os garotos mais velhos de outras escolas. Pedagogicamente, o cubo mágico ajuda na relação interpessoal, tira as crianças das telas, instigando sempre querer aprender mais”, relatou o professor Luiz Rodrigo.

A participação de Daniel Santos no campeonato e seu progresso nas aulas evidenciam a importância de projetos como o curso de cubo mágico nos CEUs de Guarulhos, que promovem não apenas o desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas também ampliam horizontes e despertam talentos.

“Ver um aluno nosso de apenas 10 anos com todo esse potencial nos emociona e nos incentiva a ir além. A nossa equipe celebrou a dedicação e o bom desempenho do Daniel, tornando esse dia ainda mais inesquecível”, elogiou Dayane Valdoski, gestora da unidade.

O CEU Ottawa-Uirapuru segue incentivando a formação de crianças e jovens por meio de atividades inovadoras, que fortalecem a educação, o protagonismo juvenil e a autoestima dos participantes.