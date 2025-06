GCM de Guarulhos prende homem por roubo e recupera dois celulares no Centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por roubo na noite do último domingo (8), na avenida Paulo Faccini, região central da cidade. A ação foi realizada por agentes da Inspetoria Parques, que faziam patrulhamento preventivo no Parque Bosque Maia.

Durante o serviço, os guardas ouviram gritos de duas mulheres que haviam acabado de ser vítimas de roubo. O suspeito havia subtraído, mediante ameaça, dois celulares – modelos iPhone 11 e iPhone 13. Os agentes visualizaram o indivíduo fugindo e iniciaram perseguição a pé, conseguindo detê-lo cerca de 500 metros depois, na rua Lucila.

Durante a fuga, o homem foi visto arremessando os celulares e um simulacro de arma de fogo por cima do muro de um estabelecimento comercial. Os objetos foram posteriormente recuperados pelos agentes.

As vítimas reconheceram o autor do crime, que foi encaminhado junto aos materiais apreendidos ao 1º Distrito Policial (Avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro). No local, o delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante por roubo. Os celulares foram devolvidos às vítimas.