GCM prende traficante com 1,5 kg de entorpecentes no Jardim Vermelhão

Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem por tráfico de entorpecentes na madrugada de sábado (7), no Jardim Vermelhão. A equipe de patrulhamento preventivo municipal se deparou com o acusado na rua da Pátria. Ele carregava uma bolsa e saiu correndo ao avistar a viatura, sendo interceptado para averiguação.

No interior do recipiente havia 1,5 kg de substâncias ilícitas, distribuídas em 553 embalagens de cocaína e 219 de maconha, além de R$ 1.032,00 em dinheiro. Sendo assim, as partes foram encaminhadas ao 4º Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 –Parque Alvorada), onde o delegado de polícia registrou auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.