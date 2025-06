Conferência de Políticas para Mulheres recebe inscrições para 5ª edição até o dia 18

Guarulhos realizará a 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para todas” em 27 de junho, das 8h às 17h, na Universidade São Judas Tadeu (rua do Rosário, 476, Vila Camargos). O evento é voltado exclusivamente para as mulheres e as interessadas em participar devem se inscrever até o próximo dia 18 pelo link https://forms.gle/E3QDMhq1VMxQdPSSA .

A conferência é um espaço de diálogo, escuta e elaboração coletiva de políticas públicas para as mulheres, e que busca garantir que as vozes femininas sejam ouvidas e estejam no centro das decisões para a construção de uma cidade mais justa, segura e com equidade de gênero.

O evento é coordenado pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos e conta com o apoio do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres.