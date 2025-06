Espaço da Mulher Clara Maria no CEU Pimentas abre inscrições para curso de bordado vagonite

Estão abertas as inscrições para o curso de bordado vagonite no Espaço da Mulher Clara Maria Pimentas, localizado no CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351), cujas aulas, ministradas por uma professora voluntária, ocorrem às segundas-feiras em duas turmas: das 9h às 11h e das 14h às 16h. Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2480-1060.

Vagonite é uma técnica de bordado que utiliza padrões geométricos para adornar toalhas, guardanapos e tecidos através de linhas ou de fitas.

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, coordenada pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa a geração de renda, autonomia e empoderamento da mulher.