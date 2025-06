Guarulhos garante 12 medalhas no karatê e vitórias no basquete, vôlei e futsal no fim de semana

No último domingo (8), a equipe de karatê Guarulhos/IEG participou do XXXII Torneio da Amizade de Karatê, realizado no Ginásio Municipal de Esportes de Arujá, e garantiu 12 medalhas, das quais três de ouro, seis de prata e três de bronze. O evento contou com a presença de 21 associações e 550 atletas de várias partes do Estado.

A grande participação dos guarulhenses foi marcada pelos seguintes resultados no maculino: Talles Ferreira ficou com a prata no Kata – categoria 8/9 anos até 6° kyu e Pablo Santos foi medalha de ouro no Kata – categoria 14/15 anos do 5°/3° kyu; Miguel da Cruz foi campeão no Kata – categoria 12/13 anos 5°/3°kyu e Vinícius Gomes ficou com a prata no Kumite – categoria 14/15 do 5°/3° kyu; Carlos Enrique da Silva garantiu duas medalhas, prata no Kata e bronze no Kumite pela categoria 16/17 anos – 5°/3°kyu; Gabriel Viana também tem duas medalhas, ficando em segundo na Kumite e em terceiro no Kata pela categoria 16/17 anos do 5°/3°kyu.

Por sua vez, o feminino também brilhou com Ana Beatriz da Cruz, que foi vice-campeã no Kata – categoria 13/15 anos até 6ºkyu, e Angela Mirelly Fernandes garantiu duas medalhas, sendo prata no Kumite e bronze no Kata – categoria 14/15 anos do 5°/3°kyu. Fechando as medalhas, Vitória Queiroz Guerra foi campeã no Kumite – categoria 14/15 anos do 5°/3°kyu.

Muito satisfeito com a participação dos guarulhenses, o secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, destacou o incentivo aos atletas. “É uma imensa satisfação acompanhar o desenvolvimento do esporte guarulhense e as conquistas. Isso só intensifica nossa vontade em cada vez mais fazer buscar recursos e incentivos para os esportistas da cidade”.

Outras modalidades

A cidade de Guarulhos ainda contou com outros resultados positivos em modalidades coletivas. Pelo Campeonato Paulista de Basquete Feminino, a Apagebask/Guarulhos sub-18 venceu Franca por 47 a 44, em disputa realizada no sábado (7) no Ginásio Pedro Morilla Fuentes, o “Pedrocão”, em Franca.

No mesmo dia, a equipe feminina sub-17 de vôlei Aprov/Guarulhos venceu Pindamonhangaba por 3 sets a 2, em partida válida pelo Campeonato Paulista de Voleibol Feminino, disputada no Ginásio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande.

Já no domingo (8), a vitória ficou por conta do sub-7 do futsal masculino. Wimpro Vegus Guarulhos venceu o Guarulhense por 8 a 0. A disputa aconteceu no Ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos, e foi válida pelo Campeonato Paulista A2 – Iniciantes.