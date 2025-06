Guarulhos encerra participação nos Jogos da Melhor Idade com mais quatro medalhas

Guarulhos mostrou sua força nos Jogos da Melhor Idade garantindo grandes resultados e vaga garantida na disputa do estadual que acontecerá em setembro. Essa boa performance foi sacramentada no último sábado (7), quando a equipe guarulhense de vôlei adaptado conquistou a medalha de prata, além de medalhas em outras modalidades registrados ao longo da semana.

A equipe feminina de vôlei garantiu medalha de prata na categoria B. A disputa aconteceu no Ginásio Manoel César Ribeiro, em Pindamonhangaba. Guarulhos enfrentou São José dos Campos na final, acabou ficando com a prata. Antes disso, venceram São Sebastião na semifinal por 2 sets a 0.

Na quinta-feira (5), Guarulhos conquistou outra medalha de prata, com o dominó masculino, representado pelos atletas Luis Barsotti e Vanderlei Santana. O jogo aconteceu no Centro de Eventos André Franco Montoro, em Campos do Jordão.

Na sexta-feira (6), foram mais duas medalhas. Ana Maria Andrade garantiu ouro na modalidade Damas e Catarina Aoki ficou em terceiro lugar no xadrez. A competição foi realizada no Parque dos Ipês, em Arujá.

O secretário de Esporte e Lazer enalteceu os resultados conquistados. “Cada conquista desses atletas é motivo de muita comemoração. Ficamos felizes em ser representados de forma tão grandiosa por cada um que se propôs a defender as cores de Guarulhos no JOMI.”.

Com a soma dos resultados, a cidade de Guarulhos conquistou a quarta colocação na competição, fechando com 108 pontos. A competição contou com a participação de 37 cidades, o que demonstra a boa performance dos times guarulhenses.

As conquistas ainda garantiram vaga na final estadual do JOMI, que está prevista para acontecer de 24 a 28 de setembro, em São João da Boa Vista. Guarulhos será representada por uma delegação com 42 integrantes, nas seguintes modalidades: atletismo masculino e feminino, damas feminino, dança de salão, dominó masculino, natação feminino, tênis de mesa masculino e vôlei adaptado feminino.