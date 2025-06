Jovens do ensino médio técnico conhecem rotinas tecnológicas da Prefeitura

Na última quinta-feira (5) o Departamento de Informática e Telecomunicações (DIT) da Prefeitura de Guarulhos recebeu a segunda turma de estudantes do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Pimentas III, que cursam Desenvolvimento de Sistemas. Na oportunidade, no Paço Municipal, os jovens tiveram acesso aos profissionais do setor, que apresentaram as instalações e deram informações sobre redes, manutenção, software e sistemas que operam os diversos serviços da administração.

O anfitrião desta quinta-feira foi o diretor Leandro Gramulha, do DIT, que falou sobre a importância do trabalho que o setor desenvolve. “O ensino técnico tem uma virtude fundamental que é trazer para os estudantes a realidade do mundo do trabalho, e recebendo esses jovens aqui nós temos a oportunidade de despertá-los para a dimensão do serviço público, que é uma gigantesca organização de métodos e dados que requerem dedicação constante desses profissionais tão capacitados com quem nós contamos na área de tecnologia”.

A professora Shirley Couto, responsável pela formação técnica dos estudantes e também viabilizadora da atividade, demonstrou sua satisfação com o resultado. “A visita técnica ao Departamento de Informação e Telecomunicações foi uma experiência incrível, tanto para mim quanto para os meus alunos de Desenvolvimento de Sistemas. Eles ficaram encantados em conhecer de perto como funciona toda a estrutura tecnológica da prefeitura, desde o armazenamento de dados até os sistemas de segurança da informação. Sem dúvida, essa vivência ampliou o olhar deles sobre as possibilidades de carreira na área de tecnologia e enriqueceu muito o aprendizado”.

O estudante Bruno Ferreira Dourado se revelou surpreso com a oportunidade. “Eu nunca imaginei chegar lá dentro do departamento. Saber em detalhes como tudo funciona foi como estar dentro dos computadores e, mais do que isso, o pessoal foi muito acolhedor e paciente conosco. É uma experiência que eu vou levar para a vida”.

Além do DIT, a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI) por meio do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Departamento da Informação da Educação foram os responsáveis pelo evento educativo que reuniu nos dois dias um total de 50 estudantes.