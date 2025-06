Primeira Virada Ambiental de Guarulhos movimenta o Bosque Maia no final de semana

No sábado e no domingo (dias 7 e 8) o Bosque Maia recebeu a Virada Ambiental 2025. O evento começou com um encontro no Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali, que fica no interior do parque, e contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Alex Nepomuceno, entre outras autoridades.

“Este é evento muito importante para Guarulhos, a 1ª Virada Ambiental da cidade. A gente vive um momento muito complexo no mundo em relação ao meio ambiente. É uma missão que o prefeito Lucas Sanches me deu para mudar a página da cidade. Guarulhos tem 40% de cobertura arbórea, então é uma responsabilidade muito grande a sua preservação. Agradeço à equipe da Secretaria de Meio Ambiente e também à de Serviços Públicos, que vêm fazendo um importante serviço de reciclagem, compostagem, palestras nas comunidades e coleta de resíduos de forma brilhante. É uma missão nada fácil e precisamos de todos juntos, município, Estado e governo federal, e tenho certeza de que vamos cumprir essa missão para sermos protagonistas mundiais do meio ambiente”, afirmou Nepomuceno.

Durante o evento, Luciene Gomes, diretora de Relações Federativas Internacionais, apresentou o projeto Clima Ação Jovem Guarulhos 2025. “É com muita alegria que apresentamos a abertura de um projeto tão importante pra cidade em sua 2ª rodada, que vai distribuir 100 mil dólares para iniciativas de grupos de jovens para seus projetos de preservação do meio ambiente com a ajuda do município. Parabéns aos jovens já selecionados. Trabalharemos juntos para torná-los realidade”, afirmou a gestora.

Na sequência foram apresentadas as atividades dos dois dias, que contaram com jogos, apresentação teatral, oficinas, trilhas, doações de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica produzidas no Horto Florestal de Guarulhos – Reserva Burle Marx, entre outras atividades.