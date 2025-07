Zoológico de Guarulhos anuncia nomes dos filhotes de Onça-Pintada escolhidos pela população

O Zoológico da Prefeitura de Guarulhos tem a alegria de anunciar os nomes dos seus mais novos moradores: os filhotes de onça-pintada resgatados no final de março.

Após uma votação emocionante e cheia de carinho que mobilizou as redes sociais, a população ajudou a batizar a fêmea de Nyara Mani e o macho de Tupã Coré.

Significado dos nomes escolhidos

A escolha dos nomes foi feita para homenagear e manter viva a raiz dos recém-chegados, incorporando uma parte do nome de sua cidade de origem, Manicoré, no Amazonas.

Nyara Mani, combina “Nyara” – de origem indígena, que significa “senhora”, “dona” ou “aquela que tem olhos brilhantes” – com uma parte do nome de sua cidade natal.

Tupã Coré, une “Tupã” – o deus do trovão e criador de todas as coisas na mitologia tupi-guarani – também com uma referência à Manicoré.

São nomes cheios de significado e conexão com a natureza brasileira.

Os filhotes estão sob os cuidados dedicados da equipe de profissionais do Zoológico de Guarulhos desde sua chegada. Eles recebem atenção constante para garantir sua adaptação e bem-estar. É importante ressaltar que, no momento, Nyara Mani e Tupã Coré ainda não estão em exposição para o público. Eles seguem sendo acompanhados de perto pelos médicos veterinários e biólogos, visando sua completa recuperação e desenvolvimento saudável. Assim que estiverem prontos, e após a preparação de um recinto reformado e ampliado, eles serão apresentados com todo o carinho aos visitantes.

A Prefeitura e o Zoológico de Guarulhos agradecem a todos que participaram da votação e convidam a população para acompanhar as próximas novidades e aventuras dessa duplinha felina por meio das nossas redes sociais.