UNG oferece cursos rápidos e gratuitos em julho com foco no futuro profissional

De 7 a 30 de julho, a Universidade Guarulhos (UNG) oferece mais de 3 mil vagas no Projeto Capacita, que proporciona qualificação em um dia, com direito a certificação no final de cada curso. Os workshops são gratuitos e abertos ao público.

Elas são distribuídas em especializações nas áreas de Enfermagem, Biomedicina, Odontologia, Terapia Ocupacional, Estética e Cosmética, Psicologia, Medicina Veterinária, Fonoaudiologia, Farmácia, Nutrição, Educação Física e Fisioterapia. Há também aulas nas áreas de Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Logística, Pedagogia, Direito e Comunicação.

Os temas abordados no segmento de Saúde são: primeiros socorros; parada cardiorrespiratória e atuação multidisciplinar no Transtorno de Espectro Autista (TEA). Ainda é possível aprender sobre nutrição: antropometria na prática; manipulação de produtos capilares, imuno-hematologia: receptor e doador de sangue; fisioterapia: adaptação ao meio líquido para pessoas com deficiência, conhecendo a Fonoaudiologia, ortopedia veterinária e Odontologia para gestantes.

No segmento de Psicologia e serviços públicos há cursos de acolhimento em saúde mental na atenção primária à saúde (APS) e centros de atenção psicossocial (CAPS); assédio moral e sexual nas empresas; depressão e ansiedade: como identificar?; e saúde pública no Brasil: legislação aplicada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

No campo da Tecnologia, os interessados podem adquirir conhecimento sobre introdução à Inteligência Artificial: conceitos e aplicações; primeiros passos para desenvolver games com Python; e como a IA está mudando o mercado de trabalho, um assunto atual e com grande impacto em diversas profissões. E para quem gosta de Comunicação, há a oficina prática de fotojornalismo; história da comunicação LGBTQIAPN+; podcast como ferramenta da publicidade e como é a gravação de programa em estúdio de TV.

A programação também inclui conteúdos voltados ao setor de Negócios, inserção e atualização profissional, como técnicas de entrevistas para o mercado de trabalho; elaboração de currículo usando o Linkedin e como o segmento de Logística se tornou um tema geopolítico. Para os que almejam carreiras públicas, destacam-se os cursos de matemática essencial e desvendando questões de saúde pública, ambos voltados para concursos.

“Com alegria, anunciamos mais uma edição do Capacita na UNG. O projeto é uma oportunidade de qualificação, atualização e ampliação de horizontes. Os cursos estão abertos para estudantes do Ensino Médio, alunos de graduação da Universidade e de outras instituições de ensino. Eles são voltados para todos que pretendem ampliar seus conhecimentos ou saber mais informações sobre a carreira de interesse. Nossa missão é oferecer educação de qualidade com tecnologia, inovação e empreendedorismo, focada no futuro profissional”, informa o reitor Yuri Neiman.

As atividades acontecem no campus Centro da UNG, na Praça Tereza Cristina, 88. Para consultar os horários, conferir a programação completa de cursos e realizar a inscrição, basta acessar o link https://bit.ly/CAPACITA-UNG-CENTRO e trazer um quilo de alimento no dia do curso.