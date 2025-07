GCM apreende dois veículos por perturbação do sossego público na região do Jardim São João

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu dois veículos entre a noite desta quinta-feira (3) e a madrugada de sexta-feira (4) por perturbação do sossego público na região do Jardim São João. As ações, realizadas pela Inspetoria Norte, fazem parte do trabalho contínuo de fiscalização da ordem e tranquilidade nos bairros da cidade.

O primeiro caso ocorreu por volta das 23h, na rua Rio Negro, bairro Cidade Soberana, onde um GM Corsa vermelho, com potentes caixas de som no porta-malas, provocava aglomeração de pessoas e emitia som em volume excessivo. Além da perturbação, o veículo estava estacionado de forma irregular na via, o que motivou a intervenção dos agentes.

Já na madrugada desta sexta, às 3h30, a mesma equipe flagrou um VW Gol azul na estrada Guarulhos-Nazaré, no Jardim São João, também equipado com caixas de som e promovendo intensa perturbação sonora. No local, a GCM precisou da atuação de reforço para dispersar um grupo de pessoas que se recusava a atender as orientações dos agentes.

Ambos os veículos foram autuados, apreendidos e removidos ao pátio de recolhimento.

A GCM de Guarulhos reforça seu compromisso com o bem-estar da população, atuando de forma firme no combate à perturbação do sossego e na preservação da ordem pública em todos os bairros da cidade.