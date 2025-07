GCM prende homem por adulteração de emplacamento de veículo na Vila Cocaia

Na noite da última quinta-feira (3), agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem por crime de trânsito na Vila Cocaia. A detenção ocorreu durante patrulhamento preventivo na avenida Brigadeiro Faria Lima, quando os agentes identificaram um veículo Peugeot 206 preto com indícios de adulteração no emplacamento.

Ao realizar a verificação, a equipe constatou que o número do chassi apresentava divergências e pertencia, na verdade, a outro automóvel. Diante da irregularidade, o condutor foi conduzido ao 7º Distrito Policial (Estrada Nazaré-Guarulhos, 2447 – Jardim São João), onde foi registrado o auto de prisão em flagrante com base no artigo 311 do Código Penal, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cuja pena varia de três a seis anos de reclusão, além de multa.

O veículo permaneceu apreendido na delegacia. A GCM de Guarulhos segue atuando firmemente na fiscalização e no combate a crimes que coloquem em risco a segurança da população, reforçando o compromisso com a ordem pública e a legalidade no trânsito.