No Dia da Vigilância Sanitária, Guarulhos reforça importância do setor para a saúde pública

Nesta terça-feira (5), a Prefeitura de Guarulhos celebra o Dia Nacional da Vigilância Sanitária com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da educação sanitária e das ações de prevenção de riscos à saúde. A data coincide com o nascimento do médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, nascido em 5 de agosto de 1872, um dos principais nomes da saúde pública no Brasil e figura decisiva no combate a epidemias como peste bubônica, febre amarela e varíola no início do século 20.

Ainda que muitas vezes de forma discreta, dentre os componentes da Vigilância em Saúde, a Vigilância Sanitária (Visa) é a que mais está presente na rotina do consumidor. “Quando a pessoa vai a uma farmácia comprar um medicamento, ao supermercado fazer compras, à padaria, a um salão de beleza ou mesmo a um hospital, há sempre o trabalho da Vigilância Sanitária por trás, garantindo que as normas técnicas estejam sendo cumpridas e que a saúde da população esteja protegida”, explica a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Ana Carolina Aguiar de Carvalho.

O trabalho da Vigilância Sanitária é fundamental para evitar uma série de riscos à saúde da população, atuando de forma preventiva em diversas frentes. Entre suas ações, destacam-se a fiscalização de alimentos e da água para prevenir doenças, como intoxicações e hepatite A, o controle de medicamentos e de cosméticos para evitar reações adversas e o de produtos falsificados; a inspeção de serviços de saúde para reduzir infecções hospitalares, e a vigilância sobre substâncias tóxicas, radioativas e resíduos infectantes, contribuindo para a proteção do meio ambiente e da saúde coletiva.

A população também pode colaborar com a atuação da Visa por meio de denúncias. No canal, é possível relatar condições sanitárias insatisfatórias em estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária (como os que trabalham com alimentos, medicamentos, produtos e serviços de interesse à saúde), além de questões relacionadas à vigilância em saúde do trabalhador e à saúde ambiental, como riscos decorrentes da contaminação do solo, do ar ou da água. As denúncias devem se referir a locais situados na cidade de Guarulhos.

Além disso, a Vigilância Sanitária de Guarulhos promove palestras educativas voltadas tanto à população quanto aos setores regulados, com o objetivo de esclarecer dúvidas e orientar sobre as legislações sanitárias vigentes em diversas áreas. Entre os temas abordados estão as boas práticas na manipulação de alimentos e em serviços de cabeleireiros, manicure, pedicure e barbearia.

Mais informações sobre denúncias e inscrições para as atividades estão disponíveis no site da Prefeitura, no link www.guarulhos.sp.gov.br/vigilancia-sanitaria.