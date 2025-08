Oficinas de mosaico para mulheres aliviam o estresse e possibilitam geração de renda

A Prefeitura de Guarulhos iniciou na tarde de segunda-feira (4) a primeira oficina gratuita de mosaico para uma turma de assistidas pela Casa da Mulher Clara Maria Recreio São Jorge. A ação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres prosseguiu nesta terça-feira (5) na unidade Bom Clima. Ao longo da semana, será realizada em outros três locais (Vila Galvão, Haroldo Veloso e Pimentas).

“Ontem foi um dia muito especial na Casa da Mulher do Recreio São Jorge. Ver tantas mulheres reunidas, aprendendo uma nova habilidade foi emocionante. Estas oficinas vão muito além da técnica, pois representam um passo importante para a independência financeira, para a autoestima e para a reconstrução de sonhos. Sabemos que muitas dessas mulheres enfrentam situações de vulnerabilidade social e é por isso que investir em capacitação é investir em transformação. Além de aprenderem uma nova profissão, elas ocupam a mente, fortalecem vínculos e descobrem que são capazes de recomeçar”, destacou a subsecretária Vanessa de Jesus.

A gestora acrescentou ainda que a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres “segue firme no compromisso de apoiar, acolher e criar caminhos reais de autonomia para todas as mulheres do município”.

Mosaico é uma técnica que combina materiais como cacos de cerâmica, vidro, pedras, madeira, miçangas, papeis, casca de ovos para formar imagens ou padrões para decorar bandejas, porta-retratos, vasos, painéis, tampo de mesas, molduras, caixas, porta-copos, entre outras.

Os cacos quebrados devem ser encaixados como um quebra-cabeça e colados na superfície. “São muito amplas as possibilidades dessa técnica. Basta usar a criatividade e empregar esses materiais descartados, que podem ser encontrados em caçambas e restos de construção, para ter um bom lucro”, disse a coordenadora das Casas da Mulher Clara Maria, a chefe de divisão técnica, Marcia Ribeiro Rosa, que ministra a oficina.

Aos 52 anos, Valdinéia Aparecida Caetano da Silva Santos, participou da aula. “Quero fazer artesanato para me sentir bem e relaxar”, disse a moradora do Recreio São Jorge, que trabalha em uma loja de roupas femininas no Parque Continental, é casada e mãe de um casal.

Já a design de sobrancelhas Sandra Mirian Silva Souza, de 44 anos, trabalha em casa, é solteira e mãe de um filho. “Gostei muito e achei muito fácil. O artesanato distrai a mente. Vou começar fazendo as peças para minha casa e ir expandindo para futuramente ganhar uma grana”, contou.