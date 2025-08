Zoológico de Guarulhos realiza banho de floresta para conexão com a natureza

Precisa respirar ar puro, sentir o cheirinho gostoso do vento em meio às árvores e acalmar a mente através da meditação? Se este é o seu caso, durante o mês de agosto a equipe de educação ambiental do Zoológico de Guarulhos vai realizar três edições da atividade banho de floresta, oportunidade de reconexão com a natureza, mesmo em meio à cidade.

O primeiro encontro acontece nesta quinta-feira (7). Os próximos, nos dias 12 e 14, terça e quinta feira da próxima semana, respectivamente, com turmas entre 10h e 15h30 e duração entre 30 minutos e uma hora, dependendo da resposta dos participantes. A atividade inclui roda de conversa em meio à arvores do zoo, trilha e aqueles que quiserem poderão participar da construção de um guardião da natureza simbólico, juntando folhas, gravetas e outros materiais recolhidos no local.

A participação é livre e gratuita, podendo sofrer alterações conforme as condições climáticas. Não é necessário realizar inscrição prévia.

Serviço

O Zoologico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. A entrada é gratuita.