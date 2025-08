Prefeitura entrega Fácil Mobilidade com mais conforto, modernidade e eficiência

Os cidadãos que utilizam os serviços do Fácil Mobilidade, localizado na Alameda dos Lírios, no Parque Cecap, passaram a contar com um espaço mais moderno, confortável, eficiente e com maior qualidade no atendimento. Isso porque a Prefeitura de Guarulhos entregou, nesta terça-feira (5), as obras de melhorias na infraestrutura externa e interna do local, que oferece serviços nas áreas de trânsito e transportes.

Foram revitalizadas as estruturas físicas, como paredes, telhado e pisos. Bancos e mesas foram substituídos, novos eletrodomésticos foram instalados, e os banheiros e a cozinha passaram por uma renovação completa. A fachada ganhou um novo layout, com destaque nas cores azul e amarelo.

As melhorias no Fácil Mobilidade foram conferidas de perto pelo prefeito Lucas Sanches. “Com a reestruturação, a administração municipal passa a oferecer à população um ambiente mais acolhedor, além de proporcionar mais agilidade e humanização no atendimento”, destacou o chefe do Executivo.

Além de Sanches, a entrega contou com a presença do secretário de Transportes e Trânsito João Araújo e da secretária-adjunta da pasta, Cristiane Ayres.

O Fácil Mobilidade oferece serviços relacionados a infrações e multas, sinalização viária, veículos apreendidos, fiscalização, débitos de veículos, motofrete, ônibus urbano, táxi, transporte escolar e lotação.