Água Azul recebe ações de zeladoria da Prefeitura de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (6) serviços de zeladoria no bairro Água Azul, conhecido pela grande presença de sítios e chácaras. A iniciativa integra os esforços da administração municipal para melhorar a infraestrutura urbana da região.

Sob a coordenação da Regional Bonsucesso da SAR, as equipes realizaram manutenção, desobstrução e limpeza de galeria de águas pluviais, além do desassoreamento de um córrego que passa ao lado da via.

Na avenida Guanabara, um dos principais acessos ao bairro, as equipes também atuaram na desobstrução de bocas de lobo e na limpeza da via.

Com a mobilização das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos segue comprometida com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana da cidade, priorizando ações que impactem positivamente o dia a dia da população.