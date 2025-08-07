Pessoas com deficiência de Guarulhos podem se inscrever para sessão gratuita de cinema no Sesc neste sábado





A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão abre inscrições de pessoas com deficiência (PCD) e seus acompanhantes para participar da seção gratuita de cinema no Sesc Guarulhos (rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo), que será realizada neste sábado (9), às 11h. O filme é livre e tem duração de 85 minutos. Interessados devem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685. Os ingressos são limitados.

Esta será a primeira Sessão Conforto – uma ação cultural inclusiva e adaptada para PCDs, incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sessão terá recursos de acessibilidade como Libras, audiodescrição e legendas.

O filme

Na oportunidade, será exibido o filme Flow (2024), premiado com o Oscar de melhor animação e dirigido por Gints Zilbalodis. A história traz o gato solitário que é perseguido por cães e vê seu lar devastado por uma enchente. Ele enfrenta várias ameaças após a inundação e encontra refúgio num barco povoado por diversas espécies. Para fugir da situação adversa cheio de desafios e perigos, os animais terão que se unir apesar de suas diferenças.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.