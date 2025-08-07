Feira do Estudante de Guarulhos irá oferecer oficinas, workshops, gincanas e palestras no Adamastor





As juventudes do município têm encontro marcado para conhecer a Feira do Estudante de Guarulhos 2025, com o tema Protagonistas do Amanhã, que vai acontecer nos próximos dias 14 e 15 de agosto, das 8h às 22h, no Adamastor. Com uma programação diversificada e gratuita, nos dois dias de evento acontecerão várias atividades como oficinas, gincanas, workshops, palestras, sorteios de brindes, mutirão de estágios, atrações culturais, entre outras.

Os visitantes terão oportunidade de obter informações sobre cursos de graduação, estágios, cursos de idiomas e profissionalizantes, ensino técnico, programas de emprego, empreendedorismo e ainda visitar dezenas estandes para conhecer projetos desenvolvidos em instituições de ensino, entidades e empresas que atuam no município.

O público poderá participar de treinamento de primeiros socorros; teste vocacional; mini spa e workshop de limpeza de pele; oficinas de fotografia com o celular, de Arduíno (plataforma de desenvolvimento de projetos eletrônicos), de elaboração de shampoo, automaquiagem, aromatizador de ambientes, esmaltação, entre outras.

A Feira do Estudante programou também palestras sobre diversos assuntos: Hard Skill e Soft Skill (competências para o desempenho profissional e no mercado de trabalho), fonoaudiologia, empreendedorismo, mercado técnico de saúde, empregabilidade, dicas de marketing pessoal, inteligência artificial, afro consciência, além de júri simulado, gincanas, testes, desafios e atrações culturais.

A iniciativa da Prefeitura é coordenada pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e conta com os seguintes parceiros: UNG, Unisa, Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), Senac, Grau Técnico, Data Brasil, Sebrae, FIG-Unimesp, Instituto Federal, Unifesp, Colégio Tec-X, Companhia das Asas, Fisk, Sollenco, CEG Conecta, Nube Estágios, Brilho Próprio, Ciee, Inter Estágios, Belottis Estágios, Ellenco Estágios, Escola de Música Groover, Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE), Centro Universitário Internacional Uninter, Guarulhos Comércio de Sucatas, Universidade São Judas, Universidade Anhanguera, Escola do Mecânico, Eniac, FMU, Universidade Cruzeiro do Sul, Super Estágios, Senai, Fatec, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos (Asseag), Animendigos, secretarias municipais, entre outros.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.