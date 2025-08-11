Feira do Estudante de Guarulhos trará simulador de voo com recrutadores do setor aéreo

A agitação vai tomar conta do Adamastor na próxima semana com a realização do maior evento estudantil da região, a Feira do Estudante de Guarulhos 2025 “Protagonistas do Amanhã”, nos dias 14 e 15, das 8h às 22h. A programação contará com simulador de voo, Conexão na Aviação com recrutadores de empresas aéreas para dicas e informações sobre carreiras da área, além de diversas atividades interativas e dinâmicas para auxiliar o jovem na escolha da carreira profissional e de estudos. A entrada é gratuita.

O universo da aviação será comandado pela escola de aviação civil Companhia das Asas, que nos dois dias do evento trará informações, palestras, sorteio de bolsas de estudo, entre outras ações. Já no dia 15 (sexta-feira), a partir das 20h, acontecerá a Conexão da Aviação, uma vivência com recrutadores das principais empresas aéreas que darão dicas valiosas sobre o setor, processos seletivos, oportunidades e possibilidades de carreiras na área.

Haverá ainda captação de currículos para as pessoas que desejam entrar no mundo da aviação. Para participar da Conexão da Aviação é necessário retirar previamente os ingressos gratuitos no link https://www.sympla.com.br/evento/conexao-na-aviacao-25-11-feira-do-estudante-de-guarulhos/3045417?referrer=www.guarulhos.sp.gov.br.

Destaque também para os amantes do automobilismo, que poderão conferir e conhecer em detalhes o funcionamento dos motores de carros da Escola do Mecânico e Escola do Funileiro.

Coordenada pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a Feira do Estudante espera atrair um público de 25 mil pessoas que poderão participar de oficinas, gincanas, sorteios de brindes e obter informações sobre programas de estágio e de empregos, faculdades e universidades, cursos de idiomas e profissionalizantes e ensino técnico, além de atrações culturais, teatro, música e dança.

Parcerias

A edição 2025 da Feira do Estudante de Guarulhos é realizada com dezenas de parceiros como UNG, Unisa, Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), Senac, Grau Técnico, Data Brasil, Sebrae, FIG-Unimesp, Instituto Federal, Unifesp, Colégio Tec-X, Companhia das Asas, Fisk, Sollenco, CEG Conecta, Nube Estágios, Brilho Próprio, Ciee, Inter Estágios, Belottis Estágios, Ellenco Estágios, Escola de Música Groover, Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE), Centro Universitário Internacional Uninter, Guarulhos Comércio de Sucatas, Universidade São Judas, Universidade Anhanguera, Escola do Mecânico, Eniac, FMU, Universidade Cruzeiro do Sul, Super Estágios, Senai, Fatec, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos (Asseag), Animendigos, secretarias municipais, entre outros.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.