Guarulhos é destaque nacional na geração de empregos com aumento de 21% em 2025





Guarulhos consolidou-se como um dos municípios que mais geram empregos no Brasil, registrando crescimento em mais de 21% no saldo de empregos em comparação ao ano anterior, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) relativos a junho de 2025. O município ocupa posição de destaque entre as cidades não-capitais que mais impulsionam o mercado de trabalho formal no país.

Na Indústria de Transformação, Guarulhos figura na 4ª colocação do ranking nacional de admissões, reforçando sua importância no cenário industrial brasileiro. Os segmentos industriais com maior representatividade incluem o automotivo, alimentício, de máquinas e de construção, entre outros.

O levantamento também aponta os setores que mais empregam na cidade: serviços (58,5% das admissões), comércio (20,5%) e indústria (13,8%).

A análise foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio do Departamento de Relações Empresariais (DRE). O resultado reforça que a força da indústria, aliada ao comércio e aos serviços, mantém Guarulhos como referência no desenvolvimento econômico e na geração de oportunidades.

Nesta terça-feira (12), das 9h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos e o Mercado Livre oferecerão mais de 1.500 vagas para representante logístico. A ação visa impulsionar o emprego local e oferecer oportunidades em uma das maiores empresas de tecnologia e logística da América Latina.

Os benefícios oferecidos são: salário de R$ 2.207,00 (R$ 2.025,00 fixo + R$ 182,00 de bônus mensal), transporte fretado, seguro de vida, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), assistência médica e odontológica, vale-alimentação mensal, auxílio-creche e refeição no local (café da manhã e almoço).

O processo seletivo presencial será realizado no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/n – Bonsucesso). Para o dia da seleção, o candidato deverá levar documento com foto (RG e CPF), comprovante de endereço e currículo atualizado.