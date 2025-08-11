Motoristas e pais exemplares: Guarupass reconhece quem guia com dedicação

Pai é quem ensina o caminho e, em Guarulhos, tem muito pai que faz isso literalmente. Quando se é pai e motorista, guiar ganha outro significado: é conduzir com responsabilidade, presença e cuidado. No Dia dos Pais, a Guarupass presta homenagem a todos os pais que fazem parte dela e de todas as empresas Concessionárias e Associadas, reconhecendo também os motoristas do transporte público da cidade, profissionais que não apenas dirigem ônibus, mas conduzem histórias, sonhos e seus próprios filhos rumo ao futuro.

O diretor executivo da Guarupass, Márcio Pacheco, parabeniza, em nome da Associação, todos os colaboradores que são pais e os motoristas que mantêm viva a excelência do transporte público em Guarulhos. Para o executivo, cada trajeto cumprido vai muito além de um simples itinerário: é um gesto de cuidado com cada passageiro, que carrega consigo um destino, como um filho.

“Eles são exemplos de responsabilidade e superação diária. Muitos desses motoristas acordam antes do nascer do sol, enfrentam a correria do trânsito e a grande responsabilidade de levar milhares de pessoas ao seu destino. Ainda assim, não perdem o olhar atento ao próximo. Também temos os pais que trabalham em diversas áreas, como os mecânicos, eletricistas, serviços gerais, fiscais, profissionais de todos os setores e que, juntos, fazem os ônibus rodarem por tantos kms, com foco sempre na segurança, praticidade e facilidade. Bons exemplos para os filhos se inspirarem no valor do trabalho”, afirma Pacheco.

Responsáveis por operar as linhas de ônibus que atendem Guarulhos e região metropolitana, as empresas associadas à Guarupass garantem a mobilidade diária de milhares de passageiros. Entre elas estão: Empresa de Ônibus Vila Galvão, Viação Campo dos Ouros, Viação Urbana Guarulhos, Guarulhos Transportes, Arujá Transportes, Viação Transdutra e Viação Mairiporã.