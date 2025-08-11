Procon nos Bairros em Guarulhos atende população da Água Chata nesta terça-feira





A população da Água Chata e imediações receberão os serviços da unidade móvel do Procon Guarulhos nesta terça-feira (12), que estará estacionada em frente à EPG Elis Regina Baby (rua José Freitas, 173), no horário das 10h às 16h.

Desenvolvido pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o projeto Procon nos Bairros disponibiliza semanalmente em uma localidade diferente os mesmos serviços executados nas três agências do Procon.

No veículo, o consumidor pode abrir reclamações, obter esclarecimentos, informações e solicitar o desbloqueio da Nota Fiscal Paulista. Agentes do Procon Guarulhos irão orientar e verificar reclamações da população sobre estabelecimentos comerciais que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a lei federal nº 8.078/1990.

Canais de Atendimento

Os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312