Estrada Guarulhos-Nazaré recebe 77 novos pontos de iluminação





Após 40 anos de solicitações da população, a Prefeitura de Guarulhos entregou 77 novos pontos de iluminação na Estrada Guarulhos-Nazaré, no trecho que compreende os bairros Soberana e Jardim Fortaleza.

A instalação das lâmpadas de LED, mais econômicas e eficientes, foi executada pelo Departamento de Iluminação Pública (DIP) da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) e integra o programa Cidade Iluminada.

O prefeito Lucas Sanches participou da entrega e destacou que a melhoria aumenta a segurança viária. “A via era escura e hoje é possível perceber nitidamente que o trecho está mais seguro e iluminado para motoristas e moradores da região”, afirmou.

O secretário de Administrações Regionais, Giovanni Calderon, informou que, a pedido do Executivo municipal, a pasta trabalha em projetos para a instalação de novos pontos de iluminação nas estradas Guarulhos-Nazaré e Albino Martello, e na avenida Ary Jorge Zeitune. “Vamos seguir levando mais segurança para Guarulhos por meio de uma iluminação pública de qualidade”, disse.

Cidade Iluminada

O programa Cidade Iluminada conta com um Centro de Controle Operacional (CCO) instalado na sede da SAR, na Vila Progresso. No local, é feito o monitoramento de todo o parque de iluminação pública, permitindo identificar imediatamente quando uma lâmpada necessita de manutenção.

Os munícipes que desejarem solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos podem acionar a central de atendimento, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo telefone 0800-580-2697.