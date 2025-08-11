Prefeitura de Guarulhos alerta população sobre golpistas se passando por servidores da saúde





A Prefeitura de Guarulhos alerta a população sobre a atuação de golpistas que estão se passando por servidores da saúde para obter dados pessoais de moradores. Nos últimos dias, houve quatro casos em que indivíduos se apresentaram como representantes da pasta ou da Ouvidoria da Saúde e abordaram usuários em suas residências. Durante essas visitas, os falsos agentes chegaram a tirar fotos de documentos pessoais e do rosto dos pacientes, sem qualquer autorização oficial.

É importante esclarecer que as visitas domiciliares realizadas pela Secretaria da Saúde são feitas por profissionais identificados com crachá e uniforme. Além disso, nenhum servidor está autorizado a fotografar documentos ou usuários sem consentimento formal e justificativa clara. A Ouvidoria da Saúde, por sua vez, não realiza visitas presenciais nas residências dos usuários, atuando exclusivamente por meios de acesso oficiais: pessoalmente na Secretaria da Saúde (rua Iris, 300), por telefone, site ou e-mail.

Diante de qualquer abordagem suspeita, a recomendação é não fornecer dados pessoais nem permitir o registro de fotos. Caso ocorra, é fundamental anotar o máximo de informações possível, como características da pessoa, veículo utilizado e horário da visita, e acionar imediatamente a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou registrar um Boletim de Ocorrência online ou na delegacia mais próxima.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima ou com a Ouvidoria da Saúde, pelo telefone 0800 772 2986 ou pelo link http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/Portal.do. A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população e pede a colaboração de todos para combater esse tipo de crime.