Guarulhos e Guiné-Bissau trocam experiências em reunião com representantes da Cultura





Guarulhos recebeu na última semana a secretária de Estado da Cultura da Guiné-Bissau, Nancy Raisa da Silva Alves Cardoso, em reunião com o Secretário de Cultura da cidade, João Vaz. O encontro representou um intercâmbio entre os dois países e promoveu um diálogo sobre o reconhecimento da ancestralidade comum, trabalhando a valorização das expressões culturais e a busca de caminhos para a criação de atividades educacionais sobre a identidade e a memória dos povos africanos.

“A cultura brasileira é múltipla e tem muito dos povos africanos e, por isso, esse encontro representa muito para o que podemos fazer em Guarulhos. É um tema importante a ser trabalhado com a população que precisa também se reconhecer como indivíduo para que sua produção cultural seja cada vez mais pessoal”, disse Vaz.

Entre os assuntos abordados estão o intercâmbio de experiências e a promoção de turismo cultural com roteiros turísticos que valorizem as raízes africanas, além do fortalecimento de acordos de cooperação em áreas como museologia, proteção do patrimônio imaterial e fomento às indústrias criativas.

Também participaram da reunião o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Júlio Antônio Aponto Té, a diretora de Cultura, Solange Gonçalves, e o secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico de Guarulhos, Rodrigo Redoschi.