Guarulhos recebe inscrições para eventos gratuitos de formação cultural





A Secretaria de Cultura de Guarulhos recebe inscrições para dois eventos gratuitos de formação cultural no mês de agosto. São eles a Masterclass de Inovação e Sustentabilidade na Cultura, que acontece no dia 19, às 19h, e o Laboratório de Troca de Experiências e Apresentação de Estratégias de Articulação de Projetos, no dia 21, a partir das 18h30, ambos no Conservatório Municipal de Guarulhos, instalado na rua Ipê, 71.

Para participar é necessário se inscrever através do formulário disponível no link https://bit.ly/FormacaoCulturalAgosto2025 até 12h do dia de cada evento.

Sob o comando de Laís Daflon, coordenadora da Escola de Inovação e Sustentabilidade da CULTSP PRO, a masterclass apresentará ao público os conceitos de inovação e sustentabilidade e suas relações no contexto cultural. Já o laboratório de troca de experiências marcará o encerramento do curso de Elaboração e Articulação de Projetos Culturais, também ministrado por Vitor Sousa.

As formações são fruto de uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Guarulhos e o Governo do Estado de São Paulo através da CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura.