Alunos da EPG Glorinha Pimentel se mobilizam para escolha da nova mascote dos Jogos Escolares Municipais





Valorizar a expressão artística e o protagonismo dos educandos do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram alguns dos objetivos da EPG Glorinha Pimentel, no Jardim Castanha, que na última terça-feira (12) promoveu a criação de desenhos para representar a nova mascote dos Jogos Escolares Municipais 2025. A ação chama atenção para uma etapa importante do JEM, o concurso em homenagem à Onça Tiana, na qual as escolas têm até a próxima sexta-feira, dia 15 de agosto, para encaminhar os desenhos e relatos dos alunos ao Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP).

Criadas para representar a cultura, os valores e a história ou algo que faça menção à cidade onde acontecem os jogos, a mascote dessa edição presta homenagem à Onça-Pintada Tiana, moradora do Zoológico desde os seus seis meses de vida e que morreu em janeiro passado, depois de dezessete anos repletos de cuidados, amor e histórias para contar. Hoje, Tiana faz parte da história da cidade, uma embaixadora da biodiversidade e símbolo da luta pela preservação das espécies.

Os desenhos e a votação online

Na EPG Glorinha Pimentel, todo o período de aula da terça-feira foi marcado por intensa participação dos educandos, que demonstraram grande habilidade na arte do desenho. “A ação vai ao encontro do projeto anual da escola: Atitudes no presente, ações para o futuro, que esse ano tem enfoque no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 4 – Educação de Qualidade, por promover oportunidades de aprendizagem inclusivas e criativas”, explicou Ione Rodrigues, coordenadora pedagógica da unidade.

O aluno do 5º ano Lorenzo Miranda Pereira, de 10 anos, estava motivado e ao mesmo tempo emocionado com a oportunidade de retratar a onça-pintada. “Eu achei algo muito bom representar a onça com meu desenho, nosso zoológico de Guarulhos vários animais diferentes e a Tiana teve muitos anos de vida, eles cuidaram dela com todo o carinho”, disse o menino. Seu colega Heytor Alexandre Barbosa Fortes, 9, do 4° ano, contou que estava muito alegre. “Porque eu gosto demais de desenhar e foi bem legal homenagear essa onça que viveu tantos anos aqui em Guarulhos”.

Antes de serem encaminhados ao DOEP, os desenhos dos alunos passaram pela curadoria dos professores, que selecionaram aqueles que melhor atendiam à proposta dos jogos, conforme publicado no Memorando Circular nº 070, de 29 de julho de 2025, disponível em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquiv…. Na próxima quinta-feira (14), os educandos da EPG Glorinha Pimentel participarão de votação online para a escolha de três desenhos, que serão encaminhados para a escolha final.

A coordenadora Ione Rodrigues destacou ainda que a ação se integra ao Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar, que valoriza a expressão artística, o protagonismo estudantil e o desenvolvimento integral dos educandos.