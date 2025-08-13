Guarulhos participa de evento com 1.800 vagas de emprego em transporte e logística

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e do Trabalho, participará nesta sexta-feira (15), das 9h às 17h, da Feira Emprega Transporte, na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região (Setcesp). O evento é promovido pelo Serviço Social do Transporte (SEST) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e oferecerá 1.800 vagas de emprego nos segmentos de transporte e logística.

A feira reunirá 46 empresas do setor e tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado de trabalho e incentivar a diversidade com a oferta de vagas afirmativas.

Estão confirmadas as presenças de representantes da Prefeitura de Guarulhos e também de outros municípios.

A entrada é gratuita, e os participantes poderão conhecer de perto empregadores do setor, participar de processos seletivos e ampliar suas oportunidades profissionais.

Serviço

Feira do Emprega Transporte

Dia 15 de agosto (sexta-feira), das 9h às 17h

Edifício Sebastião Ubson – sede do Setcesp

Rua Orlando Monteiro, 21 – Vila Maria, São Paulo – SP