Feira do Estudante 2025 começa nesta quinta-feira com programação intensa e variada





A contagem regressiva já começou para a Feira do Estudante de Guarulhos 2025 “Protagonistas do Amanhã”, que acontece nesta quinta e sexta—feira, dias 14 e 15h, das 8h às 22h, no Adamastor, com uma programação gratuita, diversificada, dinâmica e interativa em todo o complexo. A cerimônia de abertura oficial acontece nesta quarta-feira (13), às 18h, com apresentação da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos seguida do cantor e guitarrista Cacau Santo, em parceria com a Scholl of Rock e a Habro Music.

Promovida pela Prefeitura de Guarulhos, o evento contará com 60 estandes de faculdades, universidades, cursos técnicos, profissionalizantes, idiomas, empresas, entidades de classe, instituições, entre outras, para auxiliar o jovem na escolha da carreira de estudos e profissional.

Haverá oficinas de beleza, de programação com placas de Arduíno, de construção de domo geodésico, de manipulação de cosméticos, de fotografia, de desenho mangá e HQ; palestras com profissionais sobre carreiras e dicas de entrevistas, workshops, quis, gincana, jogos, demonstração prática encenada de cirurgia e atrações culturais, como peças de teatro, apresentações musicais, dança e desfile de cosplay.

O evento irá trazer o mutirão +Estágios com mais de 5.000 vagas remuneradas, recrutadores de companhias aéreas, teste vocacional, sorteio de bolsas de estudo e brindes. O público poderá conferir o universo das carreiras da aviação com simulador de voo, escorregadeira inflável de aviões; robótica com o robô AMR-Omron, que irá interagir com os participantes, linha de produção industrial, processos de prototipagens e fabricação digital, motores, simulador de tribunal de júri, soluções sustentáveis com simulador e placa solares, scaner e impressoras 3D e apresentação de inovações de IA.

Ações e projetos da municipalidade

As secretarias municipais irão apresentar projetos e desenvolver ações para os visitantes como o simulador de embriaguez, conscientização sobre segurança no trânsito, doação de mudas de espécies nativas, jogos adaptados e vivências com simulação, divulgação de vagas de emprego, inscrições para cursos profissionalizantes, atividades sobre a Semana do Conhecimento, campanha Mãos Protetoras para orientação sobre violência doméstica, exibição de equipamentos da Defesa Civil, entre outras.

No saguão principal, o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos irá receber inscrições para cursos de capacitação profissional com foco na geração de renda e inclusão produtiva e haverá ponto para coleta de itens para a Campanha do Agasalho.

A Feira do Estudante 2025 é coordenada pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que estima receber um público de 25 mil pessoas nos dois dias.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.

A entrada é gratuita e a programação completa pode ser consultada no link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/PROGRAMAC%CC%A7A%CC….