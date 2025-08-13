Zoológico realiza últimas edições de agosto do banho de floresta nesta quinta-feira





Quer participar de uma experiência revigorante em meio à área de Mata Atlântica do Zoológico da Prefeitura de Guarulhos? Prepare o tênis e a garrafinha com água e venha respirar ar puro, sentir o cheirinho gostoso do vento em meio às árvores e acalmar a mente nesta quinta-feira (14), nas últimas edições de agosto da oficina Banho de Floresta.

As saídas das turmas com até dez pessoas acontecem entre 10h e 15h30 com duração de média de 30 minutos cada uma. A atividade inclui roda de conversa em meio à arvores do zoo, trilha e aqueles que quiserem poderão participar da construção de um guardião da natureza simbólico, juntando folhas, gravetas e outros materiais recolhidos no local.

A participação é livre e gratuita, podendo sofrer alterações conforme as condições climáticas. Não é necessário realizar inscrição prévia.

Serviço

O Zoológico da Prefeitura de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. A entrada é gratuita.