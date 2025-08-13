Cata-Tralha atende Parque Continental I, II e III e mais dois bairros neste fim de semana





Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas dos bairros Parque Continental I, II e III, Vila Cambará e Jardim Gracinda neste sábado (16) e no domingo (17).

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado e domingo, dias 26 e 27

Parque Continental I

Rua João Alves Guimarães, rua Durvalino Trevisan, rua João Carlos Rodrigues, rua Maria Teresa Rodrigues, rua Shirley Neve Gomes, rua Lucinda Fernandes Carlos, rua Natalina de Melo Gouveia, rua Adolfo Vasconcelos Noronha, rua Josefa Ribeiro de Oliveira.

Parque Continental II

Rua Abacateiro, avenida Alexandre Grandisoli, rua Alvarino Souza Rezende, rua Amoreira, rua Antonio de Freitas Reis Junior, rua Anália Franco, rua Arakci Borazanian, rua Archângelo Cavalheiro, rua Benedicta de Almeida Franco, rua Cajueiro, rua Candiolina Matos de Santana, rua Carlos Rodrigues, rua Castanheira, rua Cento e Três, rua Cerejeira, rua Cyrena Siqueira Bicudo, rua Danielle do Prado Valim, rua Direitos Humanos, rua Doutor Laerte Romualdo de Souza, rua Eloi Marques Pinto, rua Felinto Alves da Costa, rua Figueira, rua Francisca Paula de Jesus lzabel Nhá Chica, rua Goiabeira, rua Hanne EI Khouri, rua Helio Tinoco Ramalho, rua lzídio Cabral de Jesus, rua Jair Soares de Mesquita, rua José Pedro da Silva, rua Joveliano Martins de Araújo, rua João Baptista Carneiro, rua João Genuíno Sobral, rua Jéssica de Cássia Ferreira, rua Lisboa, rua Luiz Antônio Sperândio, rua Luiz Coladello, rua Macieira, rua Maria Dias Hog, avenida Maria Gebin de Moraes, rua Maria Menezes Alves Guimarães, rua Nancy Silva Cabral, rua Narain Singh Luschini, rua Nobel de Almeida Kuke, rua Oitenta, rua Pastor João Nunes, rua Paulo Freire, rua Pedro Marcos Barbosa, rua Pessegueiro, avenida Prefeito Mário Antonelli, rua Sargento Gonçalo Joaquim de Oliveira, viela Sessenta e Nove, rua Sessenta e Sete, rua Valdimiro Laurentino Pêssoa, rua Zelina Breda Simonato, rua das Arvores.

Parque Continental III

Rua Adelaide Elvira Paolini, rua Cento e Dois, rua Cento e Doze, rua Cento e Nove, rua Cento e Um, rua Eduardo Pinheiro, avenida F, rua Fabrício Ricardi Marques de Oliveira, viela Gregório, rua !bipitanga, rua Maria da Conceição Freitas Santos, rua Noventa e Nove, rua Noventa e Oito, rua Noventa e Sete, rua Noventa e Três, rua Noventa e Um, rua Oitenta e Cinco, rua Oitenta e Nove, rua Oitenta e Oito, rua Oitenta e Quatro, rua Oitenta e Seis, rua Oitenta e Sete, rua Olímpio Luiz Rodrigues, rua Particular, rua Alzimar Vargas Batista, rua Ubiratan Marcelino dos Santos, rua Vicente de Paula Pinto, rua Dourado, rua Goias, rua Boa Vista, rua do Campo, rua Quatorze de Agosto.

Vila Cambará

Rua B, rua Jesuíno Pires de Freitas, avenida Vanderlei Pretini.

Jardim Gracinda

Rua Durelha Dina Damiani, rua Elias Rachid, rua Ezio Padilha Oliveira, rua José Carrenho, rua José Gonçalves Neves, rua Joaquin Antonio de Araujo, rua Vincenzo Paciullo.