Oficina de velas artesanais nas Casas da Mulher de Guarulhos prosseguem ao longo do mês





Com objetivo de capacitar a mulher para uma opção de geração de renda, estimulá-la ao empreendedorismo e até mesmo para que possa ter uma atividade que relaxe e a faça sentir-se bem, a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres realiza ao longo deste mês oficinas gratuitas de confecção de velas aromáticas artesanais nas cinco unidades das Casas da Mulher Clara Maria. Nesta segunda-feira (11), um grupo de 20 pessoas participou da aula na unidade Pimentas, localizada no CEU Pimentas.

“O curso de vela aromática artesanal tem sido um toque especial na vida de cada mulher que participa das capacitações das Casas Clara Maria. A Subsecretaria da Mulher busca, com iniciativas como essa, fomentar a empregabilidade e revelar talentos, valorizando a força e a determinação daquelas que lutam todos os dias. O propósito é claro: fortalecer e garantir o espaço da mulher na sociedade, ampliando suas oportunidades e sua autonomia”, afirmou a subsecretária Vanessa de Jesus.

A atividade foi ministrada pela coordenadora da Casa da Mulher Vila Galvão, Marisa Lopes, que abordou diversas técnicas para a elaboração de produtos incluindo os tipos de parafina, aromatização de velas, corantes, moldes, decoração de velas e como calcular o preço do produto. “É simples fazer as velas artesanais e dá para utilizar latas, copos, vidros, rolo de papel higiênico ou de toalhas de papel como moldes, e o giz de cera como corante. Além disso, elas são uma boa fonte de renda”, disse Marisa, que tem dez anos de experiência com velas.

Moradora do Jardim Nova Cidade, Wilka Araujo Silva Costa, de 32 anos, é mãe de quatro filhos e tem o ensino médio completo. Ela já participou da oficina de sabonetes artesanais. “Estou aqui para aprender e poder empreender em casa porque é difícil conseguir trabalho com muitos filhos. Faço de tudo: vendo semijoias, cuido de crianças, faço sobrancelhas e cabelo”, contou usuária do equipamento.