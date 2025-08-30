ACE fomenta debate sobre Reforma Tributária e desafios econômicos em coletiva de imprensa





A ACE-Guarulhos realizou nesta sexta-feira (29/08) a quarta coletiva de imprensa para abordar o aumento de impostos e seus impactos, bem como a Reforma Tributária e o que pode acontecer com pequenos e médias empresas a partir de 2026. O encontro, comandado pelo presidente Silvio Alves, aconteceu na sede da entidade e contou com a presença do deputado federal Fernando Marangoni (União BR), e de Alonso Alvares, vice-presidente jurídico da ACE.

Representantes de mais de 10 veículos de comunicação da região estiveram presentes na ACE e fizeram perguntas sobre os temas abordados.

O presidente Silvio Alves falou sobre a importância da ACE para o fortalecimento do comércio na cidade e sua capacidade de estimular um ambiente mais colaborativo entre os associados. “A ACE tem um papel importante no município. Quando chega um empresário novo, o primeiro lugar que ele procura é a associação, pois ele entende que somos um ponto de partida. Estamos sempre preparados para orientar os caminhos a serem seguidos, abrir as portas ao empreendedor e fazer a conexão com o governo municipal ou o nicho ao qual ele pertence”, disse o presidente.

O vice-presidente Jurídico da ACE Guarulhos, Alonso Alvares, demonstrou preocupação com o princípio da não cumulatividade dos impostos geradores de crédito, que sempre teve a proteção do Simples Nacional com o recolhimento tributário, mas que com a Reforma Tributária não deve gerar mais crédito. “A meu ver, automaticamente, aquele contribuinte que necessita do crédito vai falar: eu não quero mais adquirir ou ter uma prestação de serviço das empresas do Simples Nacional. Com isso, acredito que o Legislativo Federal precisa olhar por essa ótica, porque talvez gere um grande impacto econômico. Afinal, as pequenas e médias empresas representam 90 % do espectro empresarial brasileiro”, salientou.

Já o deputado Fernando Marangoni, demonstrou otimismo e citou as complexidades da Reforma Tributária. “Temos o sistema mais complexo do mundo. Então, buscamos a mudança do sistema, que é testado em várias partes do planeta. Um sistema mais justo. Particularmente, eu vi muita gente antecipar a discussão e legitimamente, pois havia preocupação com o que poderia acontecer no futuro. Tínhamos um sistema completamente esquizofrênico, que será ajustado. Então, estou muito otimista de que o Congresso, de maneira geral, vai estar muito atento aos anseios, aos gargalos e aos eventuais riscos na execução da reforma tributária”, complementou o deputado.