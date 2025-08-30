Prefeitura realiza abertura da Olimpíada Colegial Guarulhense





Neste sábado (30), aconteceu a abertura da Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG). O evento aconteceu no Espaço Inter, na Ponte Grande.

A cerimônia de abertura da 53ª OCG, que é a maior e mais tradicional competição estudantil do município e entre as maiores do Brasil, contou com a participação dos representantes das escolas inscritas, além de autoridades e de convidados.

Durante o cerimonial, a tocha foi carregada por professores do Estádio Arnaldo José Celeste, a Ponte Grande, que completou 50 anos recentemente.

Vale ressaltar que esta edição teve inscrição de 11.392 alunos de escolas públicas e particulares da cidade.

Os alunos participarão dos jogos que vai até o dia 13 de setembro em 18 modalidades: atletismo, basquete, basquete 3×3, capoeira, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.