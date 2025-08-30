Operação da Prefeitura contra perturbação do sossego fecha bares irregulares em Guarulhos





A Prefeitura de Guarulhos realizou ações contra a perturbação do sossego e fechou quatro estabelecimentos em situação irregular na noite da última sexta-feira (29). A fiscalização, liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) em parceria com a GCM (Guarda Civil Municipal), ocorreu na rua Tapajós, no Jardim Barbosa.

Durante a operação, as equipes da SDU fecharam duas adegas, uma que funcionava sem a licença necessária e outra que emitia volume alto sem proteção acústica e, portanto, deveria encerrar as atividades às 22h para garantir o descanso dos moradores da região.

Também foram fiscalizados dois bares que impediam o sossego da vizinhança em função do alto volume. Um dos estabelecimentos, aliás, funcionava sem licença. Ambos tiveram o funcionamento encerrado pela SDU.

A Prefeitura de Guarulhos seguirá atuando para manter a ordem e a paz no município, fiscalizando estabelecimentos em situação irregular e preservando o sossego da população.