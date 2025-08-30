GCM de Guarulhos atua firme contra o tráfico e prende dois bandidos com mais de 1.000 porções de drogas

O tráfico de drogas não tem vez em Guarulhos. Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam em flagrante dois traficantes e apreenderam 2,3 kg de entorpecentes no Jardim Toscana. Os bandidos tentaram fugir, mas foram detidos carregando uma sacola e uma mochila contendo 683 porções de cocaína e 336 de maconha, além de três aparelhos celulares e R$ 34,00 em dinheiro. Em outra ação, agentes da Inspetoria Leste apreenderam cerca de 400 gramas de entorpecentes no Jardim Vermelhão. O material estava distribuído em 103 porções de cocaína e 76 de maconha que deixaram de ser comercializados graças à ação firme da GCM de Guarulhos.

