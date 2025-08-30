Guarulhos conquista primeira Taça das Favelas em final histórica no Pacaembu





O futebol de Guarulhos fez bonito e conquistou neste sábado (30) a primeira Taça das Favelas de sua história. Em uma partida histórica na Arena Mercado Livre Pacaembu, a Favela da 13, representante da cidade na final estadual, venceu a equipe São José, de São Bernardo do Campo, pelo placar de 1 a 0, e sagrou-se campeã da competição.

Leozinho, camisa 10 da Favela da 13, abriu o placar nos primeiros minutos do jogo. A equipe de Guarulhos soube resistir à pressão do time adversário, segurou o placar e levantou a taça. A decisão contou com a presença de autoridades do município.

A trajetória da cidade na competição tem sido marcante. A Taça das Favelas chegou a São Paulo em 2019, e desde então Guarulhos vem ganhando cada vez mais representatividade. Em 2022, a cidade sediou a sua primeira edição municipal. Já em 2024, Guarulhos foi destaque ao disputar a final feminina da competição estadual.

Vale lembrar que a competição municipal tem organização da CUFA Guarulhos e realização do IMAQ (Instituto Movendo as Quebradas), com apoio da Prefeitura de Guarulhos e da Secretaria de Esportes e Lazer.