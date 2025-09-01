Guti tem contas de 2022 e 2023 rejeitadas pela Câmara e pode ficar inelegível





Dos 34 vereadores da Câmara Municipal, 29 votaram pela reprovação das contas do ex-prefeito Guti referentes a 2022. Em outra votação, 30 parlamentares também rejeitaram as contas de 2023. As decisões seguiram o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que apontou irregularidades na administração municipal.

Com o resultado, Guti pode se tornar inelegível, conforme prevê a Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de gestores com contas rejeitadas por irregularidades graves. Apesar disso, o ex-prefeito ainda pode recorrer para tentar reverter o julgamento e preservar seus direitos políticos. Entre os que votaram contra as contas estão inclusive aliados de partido: Ticiano, Karina Soltur e Luiz das Sete, todos do PSD.