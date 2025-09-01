Café Moda e Viola leva música sertaneja raiz para o CEU Ponte Alta no próximo domingo





A próxima edição do Café Moda e Viola acontecerá no próximo domingo (7), a partir das 10h, no CEU Ponte Alta. O evento reúne artistas sertanejos da cidade para manter viva a música raiz e tradicional e oferece ao público um café caipira em um ambiente acolhedor e cheio de dança e movimento.

A apresentação fica por conta de Vera Bianca, que também será atração. Além dela, também ocuparão o palco os artistas Nando Sampayo e Matheus, Benê Soares, Jaime e Alexandre, Cristal e João do Prado e Zé Rubens e Cristal.

O projeto realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, acontece tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês.

Serviço

O CEU Ponte Alta fica na rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta I, Guarulhos/SP.