Transtorno do Espectro Autista e acolhimento de PCDs é tema de palestra para professores da EPG Érico Veríssimo





A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou na quinta-feira (28) uma palestra sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) e acolhimento de pessoas com deficiência (PCDs) para um grupo de mais de 20 professores da EPG Érico Veríssimo, localizada no Jardim Fortaleza.

De acordo com a subsecretária, Mayara Maia, discutir inclusão na escola é preparar professores e alunos para reconhecerem a diversidade como parte natural da vida, uma vez que as formações ampliam o olhar da comunidade escolar e fortalecem a rede de proteção e respeito aos direitos das pessoas com deficiência.

A equipe da pasta abordou também a questão do bullying, do capacitismo (preconceito e discriminação contra pessoas com deficiência, que se manifesta através de crenças de que elas são inferiores, incapazes ou que as desvalorizam) e serviços disponibilizados pela Prefeitura de Guarulhos, como os cartões de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o para uso do transporte público.

Os participantes receberam ainda informações sobre os projetos oferecidos pela subsecretaria como a Central de Libras para surdos; orientações para acessibilidade e socialização; aulas de Braille e Soroban (equipamento para cálculo matemático) e mobilidade com uso da bengala, por meio do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis), para deficientes visuais.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.