Programa Escola da Família recebe 150 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica





A equipe de Arborização da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade de Guarulhos colaborou para a atividade no âmbito do Programa Escola da Família, realizada na sexta-feira (29), na EPG Wilson Pereira da Silva, localizada no Jardim Presidente Dutra. Durante o evento foram doadas 150 mudas de espécies nativas para as famílias participantes, como forma de incentivo ao plantio, ao cuidado com o meio ambiente e à conscientização sobre a importância da arborização urbana.

As espécies escolhidas para a atividade foram jabuticaba, araçá-amarelo, pitanga, ipê-amarelo, jacarandá-mimoso e quaresmeira roxa ou rosa. As mudas são produzidas nas estufas do Horto Florestal Reserva Burle Marx de Guarulhos, no Água Azul, através de sementes coletadas na cidade.

Para reforçar a prática da sustentabilidade, cada muda foi transferida para garrafas PET reutilizadas, promovendo o reaproveitamento de materiais e o engajamento das famílias em ações de preservação ambiental.

As mudas ficarão nos recipientes até atingirem o tamanho ideal para o plantio em local definitivo e serão cultivadas durante o período pela garotada.

A ação contribui para o fortalecimento da educação ambiental e para a valorização da arborização urbana, incentivando a comunidade escolar a ser protagonista no cuidado com o meio ambiente e na construção de uma cidade mais verde.