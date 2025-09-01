Casas da Mulher Bom Clima e Vila Galvão abrem inscrições para aulas gratuitas de yoga





A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres irá realizar aulas de yoga gratuitas para o público feminino nas unidades Bom Clima (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo) e Vila Galvão (rua Brigadeiro Lima e Silva, 565, Jardim Vila Galvão) da Casa da Mulher Clara Maria. Interessadas devem fazer as inscrições diretamente no local.

A yoga é uma alternativa para colaborar com a redução do estresse, com a prevenção de transtornos mentais como a depressão, além de melhorar a concentração, a respiração e o condicionamento físico.

A atividade será no horário das 14h30 às 15h30, uma vez na semana. No Bom Clima, as aulas começam nesta quarta-feira (3) e na Vila Galvão, na quinta-feira (4).