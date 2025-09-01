Bosque Maia recebe exposição gratuita de veículo militar





Em celebração à Semana da Pátria, o Bosque Maia (Av. Paulo Faccini, s/nº) receberá nesta quarta (3) e quinta-feira (4) a exposição do Blindado Guarani, veículo militar de 18 toneladas com função anfíbia. As visitas guiadas acontecem das 8h às 15h na Tenda Principal do parque.

O veículo, que carrega como nome oficial Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Médio sobre Rodas – Guarani, tem capacidade para transportar até 11 pessoas, possui tração 6×6 e pode chegar a 110 quilômetros por hora. Além de ar-condicionado, apresenta uma série de inovações tecnológicas, como sistema automático de detecção e extinção de incêndio, baixas assinaturas térmicas e radar (o que dificulta sua localização pelos inimigos).

O blindado participou da cerimônia de abertura da Semana da Pátria nesta segunda-feira (1º), no Paço Municipal. A programação completa das celebrações pode ser conferida no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/artigo/prefeitura-promove-comemoracoes-da-semana-da-patria-partir-de-segunda-feira.