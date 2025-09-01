Prefeitura e Sesi estreitam laços na formação em robótica





Representantes do Departamento de Ciência, Inovação, Ampliação Digital e Cidade Inteligente, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) visitaram no último dia 26 as instalações do SESI Guarulhos com objetivo de fortalecer parcerias e explorar possibilidades de novos projetos focados em robótica e tecnologias educacionais.

O diretor Marcos Garcia e o chefe de divisão técnica Thalles Guarani, da SCTI, foram recebidos pelo diretor do Sesi Guarulhos, Tobias Evandro Alves, que apresentou os laboratórios de Ciências, de Física e de Robótica, sendo esta última área identificada como ponto de convergência entre os interesses comuns do poder público municipal e da área de ensino do Sesi, cujo intuito com a parceria é fortalecer projetos em andamento na educação e inovação tecnológica.

A equipe da SCTI apresentou seus projetos já consolidados sobre o assunto, como a Semana do Conhecimento e o Seminário de Robótica e Tecnologias Educacionais. Na oportunidade, Garcia ressaltou que essa nova parceria visa a ampliar as ações voltadas ao ensino de robótica e tecnologias educacionais da cidade de Guarulhos, tanto na formação de professores das redes públicas quanto diretamente com os jovens estudantes. Ele ainda revelou que hoje a Prefeitura tem estrutura e expertise para compartilhar e construir uma robusta estrutura de disseminação de conhecimento.