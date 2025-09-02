Guarulhos tem inscrições abertas para curso gratuito de regência e coral





A Secretaria de Cultura de Guarulhos, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, recebe até o dia 14 de setembro inscrições para o curso gratuito de Regência Coral: Técnica, Escuta e Prática Colaborativa. Os interessados devem preencher o formulário disponível no link bit.ly/RegenciaCoralGru.

A formação, ministrada pelo músico e pesquisador Lennon Strabelli, é voltada para regentes iniciantes, cantores, educadores musicais e lideranças comunitárias com interesse em conduzir grupos vocais, com abordagem acolhedora e colaborativa. Serão abordadas práticas inclusivas, repertórios diversos (do popular ao erudito) e experiências que ampliem a autonomia e a expressividade dos regentes e coralistas, com especial atenção ao trabalho coletivo e à construção de ambientes seguros e criativos para o canto em grupo.

Através de aulas práticas e reflexões teóricas, os participantes experimentarão gestualidade, escuta ativa, planejamento vocal e estratégias de comunicação musical, considerando os diferentes perfis de grupos e ambientes em que podem atuar.

As aulas acontecerão entre os dias 24 de setembro e 10 de dezembro, às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 21h30, no Conservatório Municipal de Guarulhos, à rua Ipê, 71 – Jardim Guarulhos.

Parceria

As aulas são fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Cultura, com o Governo do Estado de São Paulo, através da IDG/CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura.